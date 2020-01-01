Intel Pentium Gold 5405U против Core i3 5005U
Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Core i3 5005U на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Появился на 4 года позже чем соперник
- На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 5005U
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 5405U +14%
1326
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 5405U +15%
2324
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
479
Geekbench 5 (многоядерный)
1047
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Broadwell
|Номер модели
|5405U
|i3-5005U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2 ГГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 5405U
|Сайт Intel Core i3 5005U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
Конкуренты
- AMD Ryzen 3 3200U или Intel Pentium Gold 5405U
- AMD Ryzen 3 2200G или Intel Pentium Gold 5405U
- Intel Core i3 9100F или Pentium Gold 5405U
- Intel Core i3 1005G1 или Pentium Gold 5405U
- Intel Core i3 6100 или Pentium Gold 5405U
- AMD Ryzen 3 2200U или Intel Core i3 5005U
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