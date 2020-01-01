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Intel Pentium Gold 5405U против Core i3 7100

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или десктопный Core i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Core i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Kaby Lake
Номер модели 5405U i3-7100
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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