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Intel Pentium Gold 5405U против Core i3 8100

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или десктопный Core i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • На 77% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Core i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Coffee Lake
Номер модели 5405U i3-8100
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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