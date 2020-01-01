Intel Pentium Gold 5405U против Core i3 8145U
Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
296
Cinebench R20 (многоядерный)
650
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i3 8145U +57%
2076
Passmark CPU (многоядерный)
2324
Core i3 8145U +60%
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Geekbench 5 (многоядерный)
1567
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|5405U
|i3-8145U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 5405U
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
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