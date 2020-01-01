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Intel Pentium Gold 5405U против Core i3 8145U

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U

Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8145U and 5405U
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Core i3 8145U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 28 августа 2018
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Whiskey Lake
Номер модели 5405U i3-8145U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Core i3 8145U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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