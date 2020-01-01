Intel Pentium Gold 5405U против Core i5 5200U
Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
- Появился на 4 года позже чем соперник
- На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i5 5200U +13%
1496
Passmark CPU (многоядерный)
2324
Core i5 5200U +5%
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Broadwell
|Номер модели
|5405U
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 5405U
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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