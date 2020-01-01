Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold 5405U vs Core i5 5200U

Intel Pentium Gold 5405U против Core i5 5200U

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U

Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Core i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 5 января 2015
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Broadwell
Номер модели 5405U i5-5200U
Сокет BGA-1528 BGA-1168
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 22x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 5200U или Pentium Gold 5405U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях