Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Core i7 10510U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.