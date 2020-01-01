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Intel Pentium Gold 5405U против Pentium G4560

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или десктопный Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4560 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Pentium G4560

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза - 64 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Whiskey Lake Kaby Lake
Номер модели 5405U G4560
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 35x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Pentium G4560
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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