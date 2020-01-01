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Intel Pentium Gold 6405U против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold 6405U
VS
AMD Ryzen 3 4300U
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 октября 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели 6405U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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