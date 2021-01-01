Intel Pentium Gold 6405U против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1013 и 578 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1129
Cinebench R23 (многоядерный)
4722
Passmark CPU (одноядерный)
1422
Ryzen 3 5300U +72%
2442
Passmark CPU (многоядерный)
2369
Ryzen 3 5300U +333%
10246
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 3 5300U +78%
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
1343
Ryzen 3 5300U +148%
3330
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 октября 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|6405U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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