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Intel Pentium Gold 6405U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Pentium Gold 6405U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Pentium Gold 6405U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1094 и 578 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 октября 2019 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Lucienne
Номер модели 6405U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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