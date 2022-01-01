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Intel Pentium Gold 6405U против Celeron 6305

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Celeron 6305
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron 6305 на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 6405U
Причины выбрать Intel Celeron 6305
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake
Номер модели 6405U 6305
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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