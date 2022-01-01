Intel Pentium Gold 6405U против Celeron 6305
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron 6305 на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron 6305
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +15%
1429
1239
Passmark CPU (многоядерный)
2374
2227
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron 6305 +8%
626
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 6405U +15%
1326
1158
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|6405U
|6305
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.4 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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