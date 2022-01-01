Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold 6405U vs Celeron J4125

Intel Pentium Gold 6405U против Celeron J4125

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 578 и 447 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели 6405U J4125
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Множитель - 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 600
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Pentium Gold 7505 vs Gold 6405U
2. Intel Pentium Silver N6000 vs Gold 6405U
3. Intel Pentium Silver N5030 vs Gold 6405U
4. Intel Pentium Silver N6005 vs Gold 6405U
5. Intel Celeron N5100 vs Celeron J4125

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron J4125 или Pentium Gold 6405U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры