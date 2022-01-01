Intel Pentium Gold 6405U против Celeron J4125
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 578 и 447 баллов
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 33% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +21%
1429
1177
Passmark CPU (многоядерный)
2374
Celeron J4125 +27%
3023
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +28%
578
450
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
Celeron J4125 +11%
1470
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|6405U
|J4125
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|-
|200 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|96
|TMUs
|-
|12
|ROPs
|-
|2
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.2
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2