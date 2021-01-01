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Intel Pentium Gold 6405U против Celeron N4020

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Celeron N4020
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Celeron N4020

Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron N4020 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 578 и 470 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели 6405U N4020
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.4 ГГц 1.1 ГГц
Множитель 0x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 600
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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