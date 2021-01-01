Intel Pentium Gold 6405U против Celeron N4020
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron N4020 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 578 и 470 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
460
Cinebench R23 (многоядерный)
793
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +17%
1422
1211
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 6405U +45%
2369
1638
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +23%
581
473
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 6405U +55%
1343
865
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|6405U
|N4020
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Множитель
|0x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|-
|200 МГц
|Boost частота GPU
|-
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|96
|TMUs
|-
|12
|ROPs
|-
|2
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.2
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