Intel Pentium Gold 6405U против Celeron N4500
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 6405U +13%
1429
1270
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 6405U +26%
2374
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
Celeron N4500 +5%
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 6405U +19%
1326
1117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|6405U
|N4500
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.4 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|-
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1