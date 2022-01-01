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Intel Pentium Gold 6405U против Celeron N5100

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Celeron N5100
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Celeron N5100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 6405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Jasper Lake
Номер модели 6405U N5100
Сокет BGA-1528 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 2-го уровня - 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 24 EUs
Boost частота GPU 950 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 24
TGP - 10 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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