Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.