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Intel Pentium Gold 6405U против Core i3 1110G4

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 578 баллов
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Core i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP4
Номер модели 6405U i3-1110G4
Сокет BGA-1528 BGA-1598
Интегрированная графика UHD Graphics UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 15-25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Pentium Gold 7505 или Pentium Gold 6405U
2. Pentium Silver N6000 или Pentium Gold 6405U
3. Pentium Silver N5030 или Pentium Gold 6405U
4. Pentium Silver N6005 или Pentium Gold 6405U
5. Core i3 1115G4 или Core i3 1110G4
6. Pentium Silver N6000 или Core i3 1110G4
7. Core i5 1140G7 или Core i3 1110G4

Комментарии

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