Intel Pentium Gold 6405U против Core i3 1110G4
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 89% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1092 и 578 баллов
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1429
Core i3 1110G4 +40%
2003
Passmark CPU (многоядерный)
2374
Core i3 1110G4 +45%
3451
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1110G4 +89%
1092
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
Core i3 1110G4 +23%
1637
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|6405U
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|15-25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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