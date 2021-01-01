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Intel Pentium Gold 6405U против Core i3 1115G4

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 578 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели 6405U i3-1115G4
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 17-30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 12
Вычислительные блоки - 48
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Pentium Gold 6405U или Ryzen 5 3500U
2. Pentium Gold 6405U или Core i3 7020U
3. Pentium Gold 6405U или Core i3 1005G1
4. Core i3 1115G4 или Ryzen 5 4500U
5. Core i3 1115G4 или Core i5 8250U
6. Core i3 1115G4 или Core i5 1035G7
7. Core i3 1115G4 или Ryzen 5 5500U
8. Core i3 1115G4 или Core i3 1125G4

Комментарии

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