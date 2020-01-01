Intel Pentium Gold 6405U против Core i3 8130U
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
1437
Core i3 8130U +33%
1911
Passmark CPU (многоядерный)
2393
Core i3 8130U +50%
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Geekbench 5 (многоядерный)
1598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|12 февраля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|6405U
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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Конкуренты
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