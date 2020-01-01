Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.