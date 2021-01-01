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Intel Pentium Gold 6405U против Core i5 1135G7

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Core i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1318 и 578 баллов
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Core i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели 6405U i5-1135G7
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 9-24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 640
TMUs - 40
ROPs - 20
Вычислительные блоки - 80
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 3 3200U или Intel Pentium Gold 6405U
2. Intel Core i3 8130U или Intel Pentium Gold 6405U
3. Intel Pentium Silver N5000 или Intel Pentium Gold 6405U
4. AMD Ryzen 5 4500U или Intel Core i5 1135G7
5. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 1135G7
6. Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1135G7
7. Intel Core i5 1035G7 или Intel Core i5 1135G7
8. Intel Core i5 1130G7 или Intel Core i5 1135G7

Комментарии

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