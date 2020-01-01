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Intel Pentium Gold 6405U против Core i7 10510U

Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Core i7 10510U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10510U and 6405U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Core i7 10510U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели 6405U i7-10510U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.4 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Core i7 10510U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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