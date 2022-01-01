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Intel Pentium Gold 6405U против Core i7 1165G7

Intel Pentium Gold 6405U
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Core i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 6405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 578 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 6405U и Core i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели 6405U i7-1165G7
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 12-28x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 96
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 6405U
н/д
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold 6405U или Gold 7505
2. Intel Pentium Gold 6405U или Silver N5030
3. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 7 4800H
4. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 5 5500U
5. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 7 5800H
6. Intel Core i7 1165G7 или Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 7 5700U

Комментарии

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