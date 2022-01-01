Intel Pentium Gold 6405U против Core i7 1165G7
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Core i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- На 46% ниже чем у Core i7 1165G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1419 и 578 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
6100
Passmark CPU (одноядерный)
1429
Core i7 1165G7 +102%
2890
Passmark CPU (многоядерный)
2374
Core i7 1165G7 +351%
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +147%
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
1326
Core i7 1165G7 +238%
4484
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|6405U
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|12-28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|96
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1