Intel Pentium Gold 6405U против Gold 5405U
Что лучше: Intel Pentium Gold 6405U на 2.4 ГГц или Gold 5405U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1437
1326
Passmark CPU (многоядерный)
2393
2324
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|1 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|6405U
|5405U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Сайт Intel Pentium Gold 5405U
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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