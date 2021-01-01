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Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Pentium Gold 7505
VS
AMD Ryzen 3 4300U
Intel Pentium Gold 7505
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 3 4300U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 октября 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Zen 2
Номер модели 7505 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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