Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 5 3450U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3450U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3450U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 775 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
893
Cinebench R23 (многоядерный)
3195
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +18%
2326
1965
Passmark CPU (многоядерный)
5395
Ryzen 5 3450U +27%
6831
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +39%
1086
780
Geekbench 5 (многоядерный)
2174
Ryzen 5 3450U +14%
2470
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen+
|Номер модели
|7505
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт AMD Ryzen 5 3450U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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