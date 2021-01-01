Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1019 и 826 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
355
Cinebench R20 (многоядерный)
1480
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +22%
2391
1962
Passmark CPU (многоядерный)
5481
Ryzen 5 3500U +28%
7039
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +23%
1005
818
Geekbench 5 (многоядерный)
2283
Ryzen 5 3500U +18%
2688
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 октября 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen+
|Номер модели
|7505
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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