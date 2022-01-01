Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 4700U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1225
Cinebench R23 (многоядерный)
7398
Passmark CPU (одноядерный)
2326
Ryzen 7 4700U +10%
2566
Passmark CPU (многоядерный)
5395
Ryzen 7 4700U +155%
13739
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
Ryzen 7 4700U +3%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
2174
Ryzen 7 4700U +134%
5097
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 октября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 2
|Номер модели
|7505
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|12
|7
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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