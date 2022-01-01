Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold 7505 vs Ryzen 7 5825U

Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Pentium Gold 7505
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Pentium Gold 7505
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1448 и 983 балла
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505
5314
Ryzen 7 5825U +243%
18208
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 октября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Barcelo
Номер модели 7505 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 16
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i3 1115G4 vs Intel Pentium Gold 7505
2. Intel Core i3 1125G4 vs Intel Pentium Gold 7505
3. Intel Celeron N4020 vs Intel Pentium Gold 7505
4. AMD Ryzen 3 3250U vs Intel Pentium Gold 7505
5. AMD Ryzen 7 5800H vs AMD Ryzen 7 5825U
6. AMD Ryzen 7 5700U vs AMD Ryzen 7 5825U
7. Intel Core i7 12800H vs AMD Ryzen 7 5825U
8. Intel Core i7 1195G7 vs AMD Ryzen 7 5825U
9. AMD Ryzen 5 5625U vs AMD Ryzen 7 5825U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Intel Pentium Gold 7505?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры