Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1448 и 983 балла
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2312
Ryzen 7 5825U +34%
3091
Passmark CPU (многоядерный)
5314
Ryzen 7 5825U +243%
18208
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +48%
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
Ryzen 7 5825U +189%
6501
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|17 октября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Barcelo
|Номер модели
|7505
|-
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|2
|8
|Количество потоков
|4
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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