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Intel Pentium Gold 7505 против Apple M1

Intel Pentium Gold 7505
VS
Apple M1
Intel Pentium Gold 7505
Apple M1

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 983 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505
2312
Apple M1 +61%
3729
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505
5314
Apple M1 +176%
14677
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505
974
Apple M1 +78%
1733
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505
2250
Apple M1 +263%
8161
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 17 октября 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели 7505 -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 384 1024
TMUs 24 64
ROPs 12 32
Вычислительные блоки 48 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 -
Версия PCI Express 3.0 4.0

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Комментарии

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