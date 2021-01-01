Intel Pentium Gold 7505 против Celeron 6305
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 624 балла
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +87%
2343
1253
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +140%
5424
2258
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +69%
1066
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +96%
2318
1181
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|7505
|6305
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48
|UHD Graphics Xe G4 48
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|12
|Вычислительные блоки
|48
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Celeron 6305
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
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