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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron 6305

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron 6305
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron 6305

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron 6305 на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6305 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 624 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron 6305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 161 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Tiger Lake
Номер модели 7505 6305
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 UHD Graphics Xe G4 48

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 12 12
Вычислительные блоки 48 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Celeron 6305
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron 6305
Версия PCI Express 3.0 3.0

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Комментарии

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