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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron J4125

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или десктопный Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 447 баллов
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели 7505 J4125
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 или Intel Pentium Gold 7505
2. Intel Core i3 1115G4 или Intel Pentium Gold 7505
3. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Pentium Gold 7505
4. Intel Core i3 1005G1 или Intel Pentium Gold 7505
5. Intel Pentium Silver N6000 или Intel Pentium Gold 7505
6. Intel Celeron N4020 или Intel Pentium Gold 7505
7. Intel Pentium Gold 6405U или Intel Pentium Gold 7505
8. Intel Pentium Silver N5030 или Intel Pentium Gold 7505
9. Intel Celeron N5100 или Intel Celeron J4125

Комментарии

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