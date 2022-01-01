Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N4000
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 983 и 421 балл
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
435
Cinebench R23 (многоядерный)
724
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +122%
2298
1037
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +273%
5308
1422
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +133%
985
422
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +190%
2271
783
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|11 декабря 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|7505
|N4000
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|650 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|12
|2
|Вычислительные блоки
|48
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Celeron N4000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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