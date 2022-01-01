Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.