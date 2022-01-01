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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N4000

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron N4000
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 983 и 421 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 11 декабря 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Gemini Lake
Номер модели 7505 N4000
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Celeron N4000
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Комментарии

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