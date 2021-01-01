Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N4020
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.14 терафлопс
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 470 баллов
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
457
Cinebench R23 (многоядерный)
781
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +94%
2303
1186
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +233%
5397
1621
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +126%
1060
468
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +166%
2260
851
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|7505
|N4020
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|12
|2
|Вычислительные блоки
|48
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|6
|Набор инструкций
|-
|SSE4.2
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