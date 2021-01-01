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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N4020

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron N4020
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron N4020

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4020 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.14 терафлопс
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 470 баллов
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели 7505 N4020
Сокет BGA-1449 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 96
TMUs 24 12
ROPs 12 2
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505 +500%
0.84 терафлопс
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 6
Набор инструкций - SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold 7505 или AMD Ryzen 5 3500U
2. Intel Pentium Gold 7505 или Intel Core i3 1115G4
3. Intel Pentium Gold 7505 или AMD Ryzen 3 3200U
4. Intel Pentium Gold 7505 или Intel Core i3 1005G1
5. Intel Pentium Gold 7505 или AMD Ryzen 3 3250U
6. Intel Celeron N4020 или Intel Core i3 1005G1
7. Intel Celeron N4020 или Intel Celeron 3867U
8. Intel Celeron N4020 или Intel Celeron J4125
9. Intel Celeron N4020 или Intel Core i3 10110Y

Комментарии

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