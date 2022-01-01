Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N4500
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 608 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +83%
2326
1270
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +186%
5395
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +78%
1086
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +95%
2174
1117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|7505
|N4500
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|8
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