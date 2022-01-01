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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N5100

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron N5100
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron N5100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 610 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5100
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Jasper Lake
Номер модели 7505 N5100
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 24 EUs
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 800 МГц
Шейдерные блоки 384 256
TMUs 24 16
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 24
TGP 15 Вт 10 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Celeron N5100
0.3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8

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Комментарии

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