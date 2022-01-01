Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N5100
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 610 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
694
Cinebench R23 (многоядерный)
1803
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +67%
2326
1391
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +69%
5395
3190
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +78%
1086
611
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +30%
2174
1668
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|7505
|N5100
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics 24 EUs
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics 24 EUs
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|24
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|8
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