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Intel Pentium Gold 7505 против Celeron N5095

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Celeron N5095
Intel Pentium Gold 7505
Intel Celeron N5095

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 983 и 645 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5095
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Jasper Lake
Номер модели 7505 N5095
Сокет BGA-1449 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 384 256
TMUs 24 16
ROPs 12 8
Вычислительные блоки 48 16
TGP 15 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8

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Конкуренты

1. Core i3 1115G4 или Pentium Gold 7505
2. Pentium Silver N6000 или Pentium Gold 7505
3. Celeron N4500 или Pentium Gold 7505
4. Ryzen 5 5500U или Celeron N5095
5. Core i3 1005G1 или Celeron N5095
6. Celeron J4125 или Celeron N5095
7. Celeron N5100 или Celeron N5095

Комментарии

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