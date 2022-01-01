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Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1000NG4

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 40% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Ice Lake Y
Номер модели 7505 i3-1000NG4
Сокет BGA-1449 BGA-1377
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Plus Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 48
ROPs 12 6
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i3 1000NG4
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

1. Core i5 1135G7 или Pentium Gold 7505
2. Core i3 1115G4 или Pentium Gold 7505
3. Ryzen 3 5300U или Pentium Gold 7505
4. Core i3 1005G1 или Pentium Gold 7505
5. Pentium Silver N6000 или Pentium Gold 7505
6. Celeron N4020 или Pentium Gold 7505
7. Pentium Gold 6405U или Pentium Gold 7505
8. Pentium Silver N5030 или Pentium Gold 7505
9. Apple M1 или Core i3 1000NG4

Комментарии

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