Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1000NG4
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 1000NG4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 40% ниже чем у Pentium Gold 7505 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
948
Cinebench R23 (многоядерный)
1552
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +20%
2326
1943
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +33%
5395
4057
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
2174
Core i3 1000NG4 +2%
2207
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|7505
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel Iris Plus Graphics G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|384
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|12
|6
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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