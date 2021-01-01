Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1005G1
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Cinebench R20 (многоядерный)
922
Passmark CPU (одноядерный)
2391
2262
Passmark CPU (многоядерный)
5481
5148
Geekbench 5 (одноядерный)
1005
Core i3 1005G1 +2%
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +12%
2283
2047
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|7505
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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