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Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1005G1

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 августа 2019
Цена в момент релиза 161 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Ice Lake
Номер модели 7505 i3-1005G1
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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