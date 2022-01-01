Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 10110U
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 973 балла
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1041
Cinebench R23 (многоядерный)
2387
Passmark CPU (одноядерный)
2326
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +34%
5395
4018
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +11%
1086
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +11%
2174
1955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|7505
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics 620
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|3
|Вычислительные блоки
|48
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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