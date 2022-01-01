Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1215U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 983 балла
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
5463
Passmark CPU (одноядерный)
2312
Core i3 1215U +56%
3605
Passmark CPU (многоядерный)
5314
Core i3 1215U +135%
12507
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +49%
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
2250
Core i3 1215U +69%
3799
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Alder Lake-U
|Номер модели
|7505
|i3-1215U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|UHD Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|12
|16
|Вычислительные блоки
|48
|64
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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