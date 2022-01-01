Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i3 1220P с 10-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.