Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold 7505 vs Core i3 1220P

Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 1220P

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i3 1220P
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i3 1220P

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i3 1220P с 10-ядрами на 1.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1220P and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 46% ниже чем у Core i3 1220P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1220P
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1524 и 983 балла
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505
5308
Core i3 1220P +191%
15460
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i3 1220P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Alder Lake-P
Номер модели 7505 i3-1220P
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 2 10
Количество потоков 4 12
Частота 2.0 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 15x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 512
TMUs 24 32
ROPs 12 16
Вычислительные блоки 48 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i3 1220P
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i3 1220P
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Pentium Gold 7505 против Intel Core i5 1135G7
2. Intel Pentium Gold 7505 против Intel Core i3 1005G1
3. Intel Pentium Gold 7505 против Intel Celeron N4020
4. Intel Core i3 1220P против Intel Core i5 1135G7
5. Intel Core i3 1220P против AMD Ryzen 5 5600H
6. Intel Core i3 1220P против AMD Ryzen 3 5300U
7. Intel Core i3 1220P против Intel Core i3 1215U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1220P или Pentium Gold 7505?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры