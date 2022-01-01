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Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 7020U

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i3 7020U
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i3 7020U

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7020U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 578 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i3 7020U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Kaby Lake
Номер модели 7505 i3-7020U
Сокет BGA-1449 BGA-1356
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel HD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 24
ROPs 12 3
Вычислительные блоки 48 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i3 7020U
0.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i3 7020U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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