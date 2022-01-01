Intel Pentium Gold 7505 против Core i3 7020U
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 86% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 578 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +74%
2326
1336
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +111%
5395
2562
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +88%
1086
578
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +62%
2174
1345
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|7505
|i3-7020U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel HD Graphics 620
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|3
|Вычислительные блоки
|48
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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