Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.