Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold 7505 vs Core i5 10210U

Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 10210U

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1077 и 969 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Comet Lake
Номер модели 7505 i5-10210U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 620
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 24
ROPs 12 3
Вычислительные блоки 48 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i5 10210U
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i3 1115G4 и Pentium Gold 7505
2. Core i3 1005G1 и Pentium Gold 7505
3. Celeron N4020 и Pentium Gold 7505
4. Pentium Silver N5030 и Pentium Gold 7505
5. Core i5 10300H и Core i5 10210U
6. Core i5 1135G7 и Core i5 10210U
7. Ryzen 7 4700U и Core i5 10210U
8. Core i5 1035G4 и Core i5 10210U
9. Ryzen 3 5300U и Core i5 10210U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10210U или Pentium Gold 7505?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры