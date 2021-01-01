Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 10300H
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1134
Cinebench R23 (многоядерный)
4881
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Core i5 10300H +13%
2658
Passmark CPU (многоядерный)
5424
Core i5 10300H +64%
8900
Geekbench 5 (одноядерный)
1066
Core i5 10300H +8%
1156
Geekbench 5 (многоядерный)
2318
Core i5 10300H +76%
4072
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|7505
|i5-10300H
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|12
|3
|Вычислительные блоки
|48
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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