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Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 10300H

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48: 0.84 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Comet Lake-H
Номер модели 7505 i5-10300H
Сокет BGA-1449 BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 384 192
TMUs 24 24
ROPs 12 3
Вычислительные блоки 48 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505 +121%
0.84 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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