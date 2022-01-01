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Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 1035G1

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Ice Lake
Номер модели 7505 i5-1035G1
Сокет BGA-1449 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.0 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 384 256
TMUs 24 32
ROPs 12 4
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i5 1035G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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