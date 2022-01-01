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Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 5200U

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Pentium Gold 7505
Intel Core i5 5200U

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 5 лет и 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 983 и 646 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 2.7 ГГц)
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Core i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 5 января 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Broadwell
Номер модели 7505 i5-5200U
Сокет BGA-1449 BGA-1168
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 2.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 22x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel HD Graphics 5500
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 384 -
TMUs 24 -
ROPs 12 -
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Core i5 5200U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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