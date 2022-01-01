Intel Pentium Gold 7505 против Core i5 5200U
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 5 лет и 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 983 и 646 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 30% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 2.7 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
619
Cinebench R23 (многоядерный)
1173
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +53%
2312
1512
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +113%
5314
2498
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +51%
974
643
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +65%
2250
1360
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Broadwell
|Номер модели
|7505
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel HD Graphics 5500
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|12
|-
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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