Intel Pentium Gold 7505 против Core i7 1065G7
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или Core i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1235 и 1065 баллов
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1169
Cinebench R23 (многоядерный)
4563
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Core i7 1065G7 +5%
2455
Passmark CPU (многоядерный)
5424
Core i7 1065G7 +65%
8970
Geekbench 5 (одноядерный)
1066
Core i7 1065G7 +17%
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
2318
Core i7 1065G7 +80%
4178
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|7505
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48
|Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|512
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|12
|8
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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