Intel Pentium Gold 7505 против Gold 6405U
Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 578 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +65%
2343
1422
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +129%
5424
2369
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 7505 +83%
1066
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 7505 +73%
2318
1343
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|17 октября 2020
|1 октября 2019
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|7505
|6405U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics Xe G4 48
|UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.0 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Intel UHD Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|384
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|12
|-
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 7505
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1