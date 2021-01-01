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Intel Pentium Gold 7505 против Gold 6405U

Intel Pentium Gold 7505
VS
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold 7505
Intel Pentium Gold 6405U

Что лучше: Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или Gold 6405U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6405U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1065 и 578 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 17 октября 2020 1 октября 2019
Цена в момент релиза 161 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake Comet Lake
Номер модели 7505 6405U
Сокет BGA-1449 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.0 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Intel UHD Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
Шейдерные блоки 384 -
TMUs 24 -
ROPs 12 -
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Pentium Gold 6405U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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