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Intel Pentium Gold G5400 против AMD Ryzen 3 1200

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
  • На 11% ниже чем у Ryzen 3 1200 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 2.24 ГБ/c (6%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 апреля 2018 27 июля 2017
Цена в момент релиза 64 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели G5400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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