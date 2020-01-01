Intel Pentium Gold G5400 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 74% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
289
Cinebench R20 (многоядерный)
580
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +20%
2231
1865
Passmark CPU (многоядерный)
3642
Ryzen 3 3200U +12%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +32%
947
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G5400 +32%
2013
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|G5400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Pentium Gold G5400 vs Core i3 8100
- Pentium Gold G5400 vs Ryzen 3 2200G
- Pentium Gold G5400 vs Ryzen 3 3200G
- Pentium Gold G5400 vs Core i3 6100
- Pentium Gold G5400 vs Ryzen 3 1200
- Ryzen 3 3200U vs Core i7 1065G7
- Ryzen 3 3200U vs Ryzen 5 4500U
- Ryzen 3 3200U vs Core i5 1035G1
- Ryzen 3 3200U vs Ryzen 3 4300U
- Ryzen 3 3200U vs Core i3 10110U