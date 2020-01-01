Intel Pentium Gold G5400 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
- На 11% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
369
Cinebench R20 (многоядерный)
2691
Passmark CPU (одноядерный)
2231
Ryzen 5 2600 +1%
2244
Passmark CPU (многоядерный)
3642
Ryzen 5 2600 +262%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 2600 +3%
980
Geekbench 5 (многоядерный)
2013
Ryzen 5 2600 +170%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|G5400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
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